Guten Morgen!

Hallihallo, wie geht's denn so an diesem Montag Mitte Mai mit Mondfinsternis? Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin. Auf dem Radweg in die Redaktion konnte ich zwar nicht den Blutmond fotografieren, aber einen ansprechenden Morgenhimmel und einen vollen Glascontainer, der in losem Zusammenhang zu meinem Wochenende steht. Ich lasse das mal so stehen - in doppeltem Sinne.

Wie dem auch sei: Bis 10 Uhr schreibe ich die Nachrichten der Nacht, die Meldungen des Morgens und die Themen des Tages zusammen. Sie können mir gerne schreiben.

Clarice Wolter Bild © hessenschau.de

Farbenfroher Morgenhimmel über Frankfurt. Bild © hessenschau.de