Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Jaja, ich weiß, Sie haben heute Morgen mit meiner Kollegin Antje Buchholz gerechnet - nun müssen Sie aber mit mir vorlieb nehmen. Ich würde sagen: Geben Sie mir doch einfach eine Chance, wird schon werden. In diesem Sinne lassen Sie uns doch jetzt bis 10 Uhr gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Gehen wir es an!