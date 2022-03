GEW ruft zu Warnstreiks auf - vor allem Kitas betroffen

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in sozialen und pädagogischen Berufen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für diesen Donnerstag zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und Hessen aufgerufen. Am Vormittag soll auf rheinland-pfälzischer Seite in Mainz sowie auf hessischer Seite in Wiesbaden ein Demonstrationszug zur Theodor-Heuss-Brücke starten, die Gruppen sollen sich dann auf der Mitte der Brücke treffen, bevor am Rheinufer im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die GEW fordert für die rund 330.000 Beschäftigten eine Aufwertung der Berufe und bessere Arbeitsbedingungen. Die zweite Verhandlungsrunde ging vergangene Woche ohne Ergebnis zu Ende, im Mai soll weiter verhandelt werden.