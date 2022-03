Frankfurter Fernsehturm leuchtet in Blau-Gelb

Angesichts der bedrückenden Weltlage beginnen wir mit einem kleinen Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Seit gestern Abend leuchtet der Frankfurter Fernsehturm in den ukrainischen Nationalfarben. Bei dem russischen Angriff auf das Land war vorgestern auch der Kiewer Fernsehturm beschossen worden. "Auch wenn die Beleuchtung keinen Konflikt beenden wird, so zeigt sie unser Mitgefühl und erinnert vielleicht auch daran, wie wertvoll unsere Demokratie ist", sagte die für EU-Angelegenheiten und Digitalisierung zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan.

