Autobahn nach Geldautomaten-Sprengung in Frankfurt gesperrt

In einer Sparkassen-Filiale im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Zeugen hörten gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall, wie die Polizei dem hr mitteilte. Mindestens vier Täter flüchteten daraufhin mit einem Audi A6 in Richtung Bergen-Enkheim. In der Nähe des Hessencenters konnte die Polizei den Wagen stoppen. Dabei kam es zur Kollision mit mindestens einem Streifenwagen.

Ein Täter konnte festgenommen werden, die anderen flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Die Beamten fahnden aktuell mit einem Großaufgebot, der nahegelegene Anschluss zur A66 wurde bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Es wird gebeten, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen. Auch ein Hubschrauber ist an der Suche beteiligt.