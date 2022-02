Guten Morgen!

Hallo und guten Morgen, so beginnt ein neuer Tag - und was für einer: Wir schreiben den 2.02.2022. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin. Habe am heutigen Mittwoch die Ehre, Sie zum Start in den Tag über alles Wichtige und Unwichtige aus unserem Bundesland informieren zu dürfen. Sie können sich per Mail gerne melden.