Hunderte Straftaten bei Wahlplakaten

Abgerissen und zerrissen: Die Polizei hat in Hessen kurz vor der Bundestagswahl hunderte Straftaten bei Wahlplakaten gezählt. Das teilte das hessische Innenministerium mit. Die Polizeipräsidien hätten landesweit allein seit der umstrittenen Abstimmung im Bundestag zur Migration auch mit AfD-Stimmen am 29. Januar vorerst 217 Straftaten bei Wahlplakaten registriert (Stand 10. Februar).

Darunter hätten sich 59 Straftaten gegen CDU-Plakate gerichtet. Die AfD sei in 47, die Grünen und die SPD in jeweils 30, die FDP in 21, die Linke in 12 und das BSW in 5 Fällen betroffen gewesen. Auch bei Plakaten sonstiger Parteien habe es in Hessen Beschädigungen gegeben.

"Auch Parteizentralen und Politiker werden angegriffen und attackiert", sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). Insbesondere "durch extreme Gruppen am rechten und linken Rand kommt es zu einer Aufheizung und Verrohung der Auseinandersetzung". Damit bezog sich der Minister etwa auf die jüngste Beschädigung der CDU-Geschäftsstelle in Kassel und den Verlust eines Vorderrads bei einem fahrenden Wahlkampf-Kleinbus des FDP-Bundestagsabgeordneten Alexander Müller im Taunus. In beiden Fällen hat die Polizei vorerst noch keine Täter identifiziert.