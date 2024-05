Busfahrerstreik geht heute und morgen weiter

Wer heute mit dem Bus fahren will, braucht fast über all in Hessen wieder einen Plan B: Die Gewerkschaft Verdi setzt bis einschließlich morgen ihren Warnstreik fort.

Wie am Freitag werden rund um Fulda wohl viele Buslinien ausfallen. In Gießen fahren nur die Überlandbusse. Auch in Büdingen (Wetterau) stehen heute und morgen etliche Busse still. Stark betroffen ist auch der Kreis Kassel betroffen. Vor allem in und um Vellmar, Baunatal und Hofgeismar fallen viele Verbindungen aus. Auch im Schwalm-Eder-Kreis wird gestreikt. Dort trifft es vor allem Linien rund um Homberg und Melsungen. Und auch in Offenbach, Oberursel (Hochtaunus), Hanau, Gelnhausen, Bad Homburg, Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) und Rüsselsheim müssen sich Buspendler etwas einfallen lassen.

In Frankfurt fährt auch kein Bus, dafür aber die U-, S- und Straßenbahnen. In den Großstädten Kassel und Darmstadt und in großen Teilen von Wiesbaden dürfte der Busverkehr hingegen weitgehend normal laufen, weil für die meisten Fahrerinnen und Fahrer dort andere Tarifverträge gelten. Die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Geld und bessere Pausenregeln.

Ab Donnerstag soll dann wieder alles nach Plan laufen.