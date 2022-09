Demo für pflegende Angehörige in Wiesbaden

Der Sozialverband VdK will heute vor dem Landtag in Wiesbaden demonstrieren. Dabei geht es um bessere Bedingungen in der häuslichen Pflege. Die Demonstration soll allerdings ohne Menschen stattfinden. Denn wer zuhause Angehörige pflege, habe keine Zeit, auf die Straße zu gehen.

Stattdessen will der VdK die Forderungen der Angehörigen stellvertretend übermitteln und dazu Schilder auf dem Marktplatz in Wiesbaden aufstellen - damit die Politikerinnen und Politiker nicht mehr wegschauen können, so der VdK. Von den 450.000 Pflegebedürftigen in Hessen und Thüringen werden laut Verband 80 Prozent zuhause versorgt. Zu den Forderungen der Betroffenen gehört eine längere Pflegezeit, damit Erwerbstätige die Möglichkeit haben, länger für die Pflege ihrer Angehörigen zu pausieren. In dieser Zeit sollen sie ähnlich wie bei der Elternzeit auch weiter bezahlt werden, so die Forderung.