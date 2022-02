Die Top 3-Hochzeitstage

Ich hatte es schon erwähnt - heute wird sozusagen "wie am Fließband" geheiratet. Da mich noch keine vorfreudigen Nachrichten von aufgeregten Hochzeitspaaren erreichen, liefere ich Ihnen jetzt einen statistischen Nachweis dafür. Denn auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hatten sich drei ganz besondere Tage großer Beliebtheit unter Hochzeitspaaren in Hessen erfreut, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die drei gefragtesten Hochzeitstage in Hessen waren: der 7.7.2007, der 8.8.2008 und der 12.12.2012. Am 7.7.2007 heirateten 1.272 Paare, am 8.8.2008 1.619 Paare und am 12.12.2012 1.056 Paare.