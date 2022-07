Gedenken für die Opfer der Berliner Amokfahrt

In Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ist gut drei Wochen nach der Amokfahrt in Berlin bei einem ökumenischen Trauergottesdienst an die Opfer erinnert worden. Zuvor wurde an Hessens Schulen eine Schweigeminute gehalten. Am 8. Juni war ein 29 Jahre alter Autofahrer nahe der Gedächtniskirche mit seinem Wagen in zwei Menschengruppen gefahren. Mehr als 30 Menschen wurden bei der mutmaßlichen Amoktat verletzt, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer einer Haupt- und Realschule aus Bad Arolsen, die auf Klassenfahrt in der Hauptstadt waren. Ihre Lehrerin starb an den schweren Verletzungen.