Bad Nauheim feiert wieder Musik-Legende Elvis

Elvis-Tolle, Musik und Petticoats: Heute beginnt in Bad Nauheim zum 21. Mal das "European Elvis Festival", bei dem sich alles rund um den "King of Rock'n'Roll" und seine Zeit dreht. Bis Sonntag haben Fans Gelegenheit, in der Stadt den US-Superstar der 1950er bis 1970er Jahre zu feiern. Für das Wochenende erwarten die Veranstalter zwischen 5.500 und 7.000 Besucher auf dem Festivalgelände. Die offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem Livemusik, Filme, Führungen, eine Modenschau sowie eine Oldtimer-Fahrt. In der Sonderausstellung "Elvis in Hollywood" bekommen Besucher Drehbücher, Filmplakate und originale Kostüme zu sehen. Elvis lebte eine Zeit lang in Bad Nauheim. Er war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert, wohnte aber während dieser Zeit in Bad Nauheim.