Kaltes Wetter = Eiswein-Lese-Zeit

Wenn der Deutsche handwerklich etwas perfektioniert hat, dann ist das wohl Allohol - Verzeihung - Alkohol herstellen. Die frostigen Nachttemperaturen momentan haben einzelne Winzerbetriebe zur Lese von Eiswein genutzt. Laut Deutschem Weininstitut war das nun in Hessen beim Weingut Freiberger in Heppenheim (Bergstraße) der Fall. Hier hat man sich in der Nacht von vorgestern auf gestern an die Rieslingpflanzen gewagt und gelesen, was der Rebstock hergab. Die Bilanz: Bei -9 Grad wurden Riesling-Trauben für ca. 65 Liter Most geerntet.

Für Eiswein braucht es mindestens -7 Grad über mehrere Stunden, damit das Wasser in den noch am Stock hängenden Beeren trotz eines hohen Zuckergehalts gefriert. Heraus kommt am Ende ein heftig-süßer Wein - dem einen schmeckt's, den anderen schüttelt's. Die überreifen Trauben werden gefroren gelesen und gepresst. Und irgendwann getrunken. Aber ganz sicher nicht morgens. Bitte. Echt jetzt!