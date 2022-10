Mann nach Wohnhausbrand in Michelstadt vorläufig festgenommen

In einem Wohnhaus in Michelstadt (Odenwald) ist gestern ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hatten Anwohner am Nachmittag die Feuerwehr alarmiert. Sie gaben an, dass ein Mensch aus dem Wohnhaus gerannt sein soll. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Erdgeschosswohnung des Hauses rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei kontrollierte in der Nähe des Brandortes einen 49 Jahre alten Mann und nahm ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern nach Angaben der Beamten noch an.