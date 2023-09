Virtuelle Führung in die Zeit der Grimm-Brüder

Zurück ins 18. Jahrhundert, in den Alltag der Brüder Grimm: Bei Stadtführungen in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) kann man künftig eine virtuelle Zeitreise machen. Man trägt dabei sogenannte VR-Brille und bekommt Szenen aus dem Leben der Brüder Grimm vorgespielt. Bei den elf Stationen der Tour "Grimm-Zeit in Steinau" geht es auch um das Leben der weltbekannten Literaten, die einen Teil ihrer Kindheit dort verbracht haben. An allen Stationen taucht auch Ludwig Emil Grimm auf, der jüngere Bruder der beiden Märchenerzähler Jacob und Wilhelm. Er erzählt, wie die Kindheit der Grimm-Kinder in der osthessischen Stadt war. Die 90 Minuten lange Führung wird zusätzlich von realen Stadtführerinnen in historischen Kostümen begleitet.