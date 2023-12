Chanukka-Feiern in Zeiten des Krieges

Vor dem Hintergrund des Krieges in Nahost beginnt heute Abend das mehrtägige jüdische Lichterfest Chanukka. In den vergangenen Jahren feierten viele jüdische Gemeinden in Hessen auch öffentlich, begleitet von einem Kulturprogramm und mit großen Chanukkaleuchtern in den Innenstädten. Und in diesem Jahr? "Wir wollen uns nicht verstecken", sagt Henryk Fridman, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Offenbach. Das Fest sei "ein Zeichen dafür, dass wir schon seit Jahrtausenden bedroht sind, aber auch daran, dass es immer Hoffnung gibt".

In Offenbach will die jüdische Gemeinde deshalb genau wie im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Bürgern feiern - am 14. Dezember vor dem Rathaus. Auch in Gießen ist eine öffentliche Feier geplant, ebenso in Frankfurt. Hier wird am Sonntag ein neun Meter hoher Chanukka-Leuchter vor der Alten Oper in der Innnenstadt erstrahlen.