30 Zulassungen für syrische Ärzte

Rund 30 Ärzte aus Syrien haben in den vergangenen drei Jahren jeweils die Zulassung für eine medizinische Tätigkeit in Hessen erlangt. Die Zahl der syrischen Ärztinnen und Ärzte, die die dafür notwendige Kenntnisprüfung nicht bestanden, lag in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils bei 12 oder 13 Personen. Das teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit.

Eine ärztliche Tätigkeit in Deutschland kann nur mit einer gültigen Approbation oder Berufserlaubnis ausgeübt werden. Die zuständigen Stellen prüfen, ob eine im Ausland erworbene Ausbildung gleichwertig zu der in Deutschland ist. Bei wesentlichen Unterschieden und wenig Berufserfahrung ist nach Angaben der Bundesärztekammer eine Prüfung in Fächern wie Innerer Medizin und Chirurgie erforderlich.