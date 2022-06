Schweigeminute und Gedenkgottesdienst nach Amokfahrt in Berlin

Rund drei Wochen nach der Amokfahrt in Berlin wollen die Schulen heute mit einer Schweigeminute an die getötete Lehrerin aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) erinnern. Zu dem Gedenken um 11 Uhr hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) aufgerufen. Er wird heute Abend bei einem ökumenischen Trauergottesdienst in Bad Arolsen sein.

Am 8. Juni war ein 29 Jahre alter Autofahrer nahe der Berliner Gedächtniskirche mit seinem Wagen in zwei Menschengruppen gefahren. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, darunter zahlreiche Schüler der Kaulbach-Schule in Bad Arolsen, die auf Abschlussfahrt in der Hauptstadt waren.

"Ausgerechnet bei einer fröhlichen gemeinsamen Reise ist die Klasse wie aus dem Nichts von einer solch schlimmen Tat getroffen worden", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). "Meine Gedanken sind auch am Tag der Trauerfeier bei den unschuldigen Opfern und ihren Angehörigen."

Der Fahrer befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Justizbehörde wirft ihm Mord in einem Fall und versuchten Mord in 17 Fällen vor.