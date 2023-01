"Dreikönigstag": Haben Sie vielleicht frei?

Ich hatte es heute früh in meiner Aufzählung zur Begrüßung nicht erwähnt: Heute ist natürlich auch der "Dreikönigstag". Während wir hier in Hessen arbeiten, ist in drei anderen Bundesländern in Deutschland heute offizieller Feiertag. Und zwar in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.

Wohnen Sie zufällig an der hessisch-bayrischen Landesgrenze und profitieren heute von Ihrer Arbeitsstätte in Bayern? Oder in Baden-Württemberg? Die Frankfurter Verkehrgesellschaft (VGF) hat es bildlich sehr schön zusammengefasst. Ich bin - wie Sie merken - die Hessen-Rolltreppe hochgefahren.