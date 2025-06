Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Straßenbahn eingeklemmt

Eine Fußgängerin ist gestern Abend in Viernheim (Bergstraße) von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 70-Jährige hatte die Gleise an einer Haltestelle überqueren wollen, dabei jedoch die einfahrende Bahn übersehen, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Trotz einer Notbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde zwischen der Straßenbahn und der Bahnsteigkante eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Auch der Straßenbahnbetrieb war unterbrochen und wurde erst am späten Abend wieder aufgenommen.