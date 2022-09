Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist Mittwoch, es regnet, es ist sehr (sehr, sehr) früh am Tag, hier ist der Morgenticker. Muss man mehr wissen? Eigentlich nicht, oder? Dann lassen Sie uns doch direkt loslegen und bis 10 Uhr gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Legen wir los!