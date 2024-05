Bis zu einer halben Million Euro Schaden bei Brand in Seligenstadt

In der Altstadt von Seligenstadt (Offenbach) ist gestern Abend ein Feuer in einem bewohnten Fachwerkhaus ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, breiteten sich die Flammen von der Küche auf das gesamte Haus und später auch teils auf angrenzende Fachwerkhäuser aus. Zeitweise habe das Fachwerkhaus in der Großen Fischergasse in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Fachwerkhaus ist nach dem Brand unbewohnbar, die zwei Nachbarhäuser wurden leicht beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr liegt der entstandene Schaden bei 400.000 bis 500.000 Euro. Die 89 Jahre alte Bewohnerin des Wohnhauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Sie hatte die Einsatzkräfte durch den Notruf alarmiert und sich selbst ins Freie retten können.

Wieso das Feuer in der Küche ausbrach, war am Morgen noch unklar. Die Polizei gab an, dass die Fritteuse in der Küche des Hauses zum Brand geführt haben könnte.