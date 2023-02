Hessen prüft Einsatz von Drogenscannern in Gefängnissen

Zur Bekämpfung von Drogen in Gefängnissen könnten auch in Hessen wie bereits in einigen anderen Bundesländern Drogenscanner zum Einsatz kommen. Zur besseren Erkennung sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe prüfe Hessen derzeit, sich dem bestehenden Projekt des Landes Rheinland-Pfalz anzuschließen, erklärte das Justizministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Demnach könnten Scanner als zusätzliche Maßnahmen "zu den zahlreichen anderen Maßnahmen zur Drogenbekämpfung" eingesetzt werden.

Bisher werden in den hessischen Gefängnisse beispielsweise Drogenspürhunde eingesetzt. Bei den Sicherstellungen von Drogen ging es in den vergangenen fünf Jahren nach Ministeriumsangaben in nahezu allen Fällen um kleinere Mengen von Cannabis.