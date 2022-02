Bund und Länder wollen Lockerungen beschließen

Wenn sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und seine Amtskolleginnen und Kollegen heute Nachmittag mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) beraten, stehen weitreichende Lockerungen auf der Tagesordnung. Wie bereits bei den vergangenen Treffen sind die Vorschläge des Kanzleramts vorab verbreitet worden, demnach soll in drei Stufen gelockert werden. Die erste Stufe hat Hessen zum Teil schon umgesetzt: Die 2G-Regel in Geschäften soll jetzt auch bundesweit wegfallen, außerdem könnten private Treffen wieder in größeren Runden erlaubt werden - jedenfalls für Geimpfte und Genesene. In einer zweiten Stufe Anfang März sind Lockerungen in der Gastronomie und für Clubs angedacht. Ab dem 20. März sollen schließlich weitere Maßnahmen wie die Homeoffice-Regel fallen. Bouffier wird im Anschluss in einer Pressekonferenz über die Beschlüsse informieren, die Uhrzeit steht noch nicht fest.