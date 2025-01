Totes Baby gefunden – Fall bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Knapp 26 Jahre nach dem Fund einer Babyleiche hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hinweise im Fall "Frieda". Dazu wird der Cold Case aus dem Jahr 1999 nächsten Mittwoch Teil der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" . Am 28. April 1999 hatte den Angaben nach ein unbekannter Anrufer die Polizei über den Fund des toten Säuglings in einem Waldstück an einem Parkplatz der A67 bei Einhausen (Bergstraße) informiert. Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Baby erstickt wurde.

Der weibliche Säugling wurde bei der Wiederaufnahme der Ermittlungen "Frieda" genannt. Das Baby war etwa zwei Tage alt. Zeugen sollen eine junge Frau gesehen haben, die sich am Abend des 27. Aprils und am frühen Morgen des 28. Aprils an der Raststätte aufgehalten hat. Doch die Spur der Frau verlor sich.