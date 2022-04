Brandserie in Fulda

In Fulda hat es in der Nacht nicht nur an der Jugendkulturfabrik gebrannt, sondern auch an zwei weiteren Orten. Wie die Polizei nun mitteilte, brannte zunächst gegen 22.45 Uhr ein Gabelstapler neben der Michaelskirche in der Innenstadt. Eine Zeugin und ihr Begleiter konnten das Feuer mit Sand ersticken.

Gegen 23.30 Uhr wurden dann zwei brennende Fahrzeuge auf dem Gelände der Jugendkulturfabrik in der Weimarer Straße gemeldet - ein Kleintransporter und ein Auto. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Polizei schätzt den Schaden an den ausgebrannten Fahrzeugen auf rund 40.000 Euro. Gegen 2.50 Uhr kam es zu einem dritten Brand: Das Zelt eines Corona-Testzentrums in der Magdeburger Straße wurde dadurch beschädigt. Laut Polizei betrug der Sachschaden hier rund 5.000 Euro.

Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung als Ursache aus. Sie sucht nun nach einer Frau, die von mehreren Zeugen an zwei der Brandorte beobachtet wurde. Ob sie mit den Feuern in Verbindung steht, ist noch unklar.