Aufräumen nach der geplatzten Pokalparty

Absperrgitter und Beschallungstürme: Vor dem Römer in Frankfurt war alles für eine große Pokalparty gerichtet. Doch die fiel ja aus, und das Material muss nun unbenutzt wieder abgebaut werden. Was neben der Enttäuschung bleibt: Hohe Kosten für die Stadt Frankfurt. Bis zu 1,5 Millionen Euro hatte diese auf Antrag von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) für die Party bewilligt. In Josefs Vorlage hieß es: Auch wenn es nichts zu feiern gebe, sei mit Kosten von 1,35 Millionen Euro zu rechnen. Die Party mit tausenden erwarteten Fans musste ja so oder so vorbereitet werden. Die Eintracht beteiligt sich laut Magistrat an den Kosten. Mit wie viel Geld, haben auf hr-Nachfrage weder der Klub noch das Büro des OB beantwortet.