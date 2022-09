Bürgermeisterwahlen in vier Kommunen

In vier hessischen Kommunen haben gestern Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In Weimar (Marburg-Biedenkopf) bekam keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, deshalb kommt es dort am 9. Oktober zu einer Stichwahl zwischen Markus Herrmann (FBW) und Lars Plitt (CDU). In Morschen (Schwalm-Eder) ist Roland Zobel (FDP) neuer Bürgermeister. Er setzt sich gegen den unabhängigen Amtsinhaber Ingo Böhm durch. In Neuhof (Fulda) und Schöffengrund (Lahn-Dill) traten jeweils nur die Amtsinhaber als alleinige Kandidaten an. Beide wurden wiedergewählt: in Neuhof Heiko Stolz (CDU), in Schöffengrund Michael Peller (unabhängig). Mehr dazu können Sie hier nachlesen.