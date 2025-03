Zahl der Brauereien in Hessen sinkt weiter

Die Zahl der Brauereien in Hessen ist zuletzt weiter gesunken. Im Jahr 2024 wurde demnach in 71 Betriebsstätten Bier gebraut, wie der Deutsche Brauer-Bund (DBB) unter Berufung auf vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts mitteilte. Das waren fünf sogenannte Braustätten weniger als noch 2023 und 2022 (jeweils 76). Dennoch gibt es immer noch deutlich mehr Brauereien als vor drei Jahrzehnten: 1995 lag diese Zahl in Hessen bei 54. Neu hinzugekommen sind in den vergangenen drei Jahrzehnten vor allem kleinere Brauereien, was auf den Boom von Craftbier und die davon erzeugte Gründerwelle zurückgehen dürfte. In ganz Deutschland sank die Zahl der Brauereien in den vergangenen fünf Jahren um 93 auf zuletzt 1.459. Im Jahr 1995 waren bundesweit 1.282 Brauereien gezählt worden.