Gastronomie öffnet für Ungeimpfte

2G-plus war gestern, 3G ist heute: Dank der am heutigen Freitag in Kraft tretenden zweiten Lockerungsstufe der Corona-Regeln dürfen ab sofort auch Ungeimpfte wieder Pizza bei ihrem Lieblings-Italiener verdrücken oder Frischgezapftes in ihrer favorisierten Kneipe konsumieren. Voraussetzung dafür natürlich: ein negativer Test. Neu zudem: In Diskotheken und Clubs darf wieder getanzt werden, die Eroberung der Tanzfläche ist jedoch nur unter Einhaltung der 2G-plus-Regel (genesen oder geimpft plus Test oder geboostert) gestattet. Gute Nachrichten gibt es auch für alle Sport-Fans: In die Stadien dürfen ab diesem Wochenende wieder maximal 25.000 Fans.