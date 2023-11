Gedenken der Opfer des November-Pogroms

In Hessen ist vieler Orts der Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren gedacht worden. Die jüdische Gemeinde Frankfurt hatte dazu am Abend in der Westend-Synagoge eine Gedenkfeier organisiert. Auch in der Paulskirche fand eine Gedenkveranstaltung statt. Nur wenige Meter weiter auf dem Paulsplatz versammelten sich rund 200 Menschen, um der durch die Hamas entführten und getöteten Jüdinnen und Juden in Israel zu gedenken. Die Initiative "Nie wieder heißt jetzt" hatte dazu aufgerufen. Bei einer Gedenkveranstaltung in Gießen ging es auch um die aktuelle Lage in Israel. Lesen Sie hier mehr dazu.