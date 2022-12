Stadt Kassel befragt Bürger zu ihrem Verkehrsverhalten

Apropos Verkehr:

Ab Januar werden die Menschen im Raum Kassel zu ihrem Verkehrsverhalten befragt. Haben sie Bus, Straßenbahn oder Fahrrad stärker genutzt als in 2018 und wie hat sich der Auto-Anteil entwickelt? Die Befragung findet alle fünf Jahre statt und ist Bestandteil einer umfangreichen Mobilitätsstudie, die in rund 500 deutschen Städten und Gemeinden gleichzeitig durchgeführt wird. In Hessen findet die Erhebung auch im Großraum Rhein-Main statt.

Für die Verkehrsplaner der Stadt Kassel sind die Antworten vor allem deshalb interessant, weil sie so nachvollziehen können, ob und welche der bereits umgesetzten Maßnahmen erfolgreich waren. Für die aktuelle Befragung wurden die Haushalte per Zufallsprinzip ausgewählt, diese erhalten in Kürze ein offizielles Schreiben und können dann über zwölf Monate ihre Wege und die benutzten Verkehrsmittel über einen Online-Zugang im Internet festhalten. Die Ergebnisse sollen dann als Orientierung für kommunale Verkehrspolitik dienen und einen Vergleich zwischen den Städten ermöglichen.