Demo in Frankfurt: Solidarität mit Mädchen und Frauen im Iran

Der Goetheplatz in Frankfurt gehört heute den Mädchen in der Stadt: In bunten Pullis und mit Plakaten in der Hand wollen sie am Nachmittag für ihre Rechte demonstrieren - denn heute ist Weltmädchentag. Die Mädchen wollen auch Solidarität mit den protestierenden Frauen im Iran zeigen und um 16 Uhr den Goetheplatz umbenennen in "Masha Amini Platz" - nach der 22 Jahre alten Frau, die im Iran in Polizeigewahrsam gestorben ist. Nach dem Tod der 22-Jährigen in Teheran kommt es weltweit zu Protesten und Solidaritätskundgebungen. Zum Mädchentag soll es auch in Kassel Aktionen geben: Die Teilnehmenden können zum Beispiel bei Schreib- und Theaterworkshops mitmachen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken.