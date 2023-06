Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgähn zusammen! Hat den Gag mit dem "Morgähn" schon einmal jemand gebracht? Bin mir da gerade unsicher. Sicher bin ich mir in jedem Fall, dass heute Freitag ist, respektive der letzte Tag vor dem heiligen Wochenende, und - hier kommt die gute Nachricht - noch ein Morgenticker ansteht. Na, wenn das mal nix ist. Also lassen Sie uns doch bis 10 Uhr auf den Morgen schauen, darauf, was in der Nacht passierte und einen Blick darauf werfen, was heute noch ansteht. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen gibt's das altbekannte Mail-Formular. Let's go!