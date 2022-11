Große Weihnachtsmärkte sind gestartet

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Lebkuchen - dazu festlich geschmückte Stände: In Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Hanau haben die Weihnachtsmärkte eröffnet. Schon am ersten Tag bildeten sich längere Warteschlangen an den Buden als in den vergangenen Jahren. Die Händlerinnen und Händler hoffen auf höhere Besucherzahlen, haben aber auch mit Personalmangel zu kämpfen, wie der Landesverband für Markthandel und Schausteller mitteilte. Wer also sich also auf einem der größeren Weihnachtsmärkte tummeln möchte, sollte etwas Geduld für die Wartezeit am Glühwein- und Bratwurststand mitbringen.