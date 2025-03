Trotz Todesfahrt: Löwen spielen in Mannheim

Die tödliche Autofahrt in der Mannheimer Innenstadt hat wohl keine Auswirkungen auf die Austragung des Heimspiels der Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga. Ein Club-Sprecher bestätigte, dass das Derby am Dienstagabend planmäßig ausgetragen werden soll. Nur bei einem städtischen Verbot für Großveranstaltungen werde es zu einer Absage kommen. Allerdings gibt es kaum noch Möglichkeiten, den Spielplan anzupassen und die Partie nachzuholen. Am Freitag endet bereits die Hauptrunde in der DEL. In Mannheim war gestern ein 40-Jähriger mitten in eine Menschenmenge gerast . Dabei kamen laut jüngsten Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben, fünf wurden schwer verletzt, fünf leicht.