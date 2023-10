Bar Awards: Frankfurter "Yaldy" ausgezeichnet

Bei den Mixology Bar Awards geht in diesem Jahr erneut eine Auszeichnung nach Hessen. So wurde das Frankfurter "Yaldy" zur "Restaurant-Bar des Jahres" gekürt, hieß es bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Berlin. Die Jury hob die "grandiose Kombination aus Drinks und gutem Essen" hervor. Die 2020 eröffnete Szene-Location befindet sich in der Moselstraße im Bahnhofsviertel. Auch Bars in Hamburg, Berlin, Wien, Basel und München gehören zu den Siegern bei den Awards für das kommende Jahr 2024. Das Fachmagazin "Mixology" verleiht seine Branchenpreise seit 2007. Bereits zuvor gingen Awards nach Frankfurt: Im vergangenen Jahr wurde Sven Riebel vom "The Tiny Cup" zum "Gastgeber des Jahres 2023" gekürt. Seine kleine Bar liegt direkt am Mainufer, südlich der Konstablerwache. Für das Jahr 2020 hatte vor vier Jahren eine Jury die Location "The Kinly Bar" im Bahnhofsviertel zur "Bar des Jahres" gekürt.