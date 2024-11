Viele wollen eigene Beerdigung mitbestimmen

Das folgende Thema passt in die graue Jahreszeit: Nach Angaben des hessischen Bestatterverbandes möchten immer mehr Menschen ihre eigene Beerdigung mitbestimmen. "Die allermeisten Leute setzen sich mit dem Thema Tod auseinander und sagen, wenn mir etwas passiert, möchte ich das auf diese oder jene Weise haben", erklärt der Zweite Vorsitzende des Verbands, Guido Vaupel. In solchen Fällen komme es dann zu sogenannten Vorsorgegesprächen, in denen teils sehr konkrete Wünsche und Pläne zur zukünftigen Bestattung geäußert werden.

Diese reichten von der Farbe des Sarges, der ausformulierten Trauerrede bis hin zu einem Entwurf für die Traueranzeige, bei der nur das Sterbedatum ergänzt werden müsse. "Wenn diejenige Person dann stirbt, wissen wir genau was zu machen ist", sagt Vaupel, der selbst seit rund 40 Jahren in seinem Familienunternehmen in Marburg tätig ist. Ein Mann habe ihm sogar eine persönliche Sprachnachricht überlassen, die im Falle des Todes bei dessen Beisetzung abgespielt werden solle.

"Wir haben sehr viele Vorsorgegespräche", sagt auch Matthias Föhner vom Unternehmen "In Memories", das in Hessen Bestattungen in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden organisiert. Zu den Terminen kämen nicht nur ältere Menschen, sondern auch junge und gesunde, die ihre Beisetzung frühzeitig planen wollen.