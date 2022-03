Oscar für "Frankfurter Bub" Hans Zimmer

"And the Oscar goes to... Hans Zimmer!" Der Hollywood-Komponist ist in der Nacht mit seinem zweiten Oscar ausgezeichnet worden. Zimmer, der in Frankfurt geboren ist und einen Teil seiner Kindheit in Kronberg im Taunus verbrachte, erhielt den Preis für seine Filmmusik zum Science-Fiction-Film "Dune" (Denis Villeneuve). 1995 hatte er seinen ersten Oscar für den Disney-Film "Der König der Löwen" geholt. Im vergangenen Jahr überreichte die Stadt Frankfurt Zimmer die Goethe-Plakette.

Der Oscar für die beste Filmmusik gehörte in diesem Jahr zu den Kategorien, deren Sieger bereits vor der eigentlichen Oscar-Gala verkündet wurden. Damit sollte die Show gestrafft und für die Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiver gemacht werden. "Dune" gewann allein laut der Vor-Verkündung schon vier Oscars, darunter auch die Auszeichnungen für den besten Schnitt und den besten Ton. Als bester Film wurde allerdings das Gehörlosen-Drama "Coda" ausgezeichnet, das zuvor als Favorit galt.