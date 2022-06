Drei Tote bei Verkehrsunfällen in Wiesbaden

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in der Nacht in Wiesbaden sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen. Zunächst hatte ein 37 Jahre alter Autofahrer gegen 23.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser prallte gegen einen Baum, der am Fahrbahnrand stand. Der Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Sein 34 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Knapp drei Stunden später, gegen 2.30 Uhr kam es zu einem weiteren tödlichen Unfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw aus ebenfalls noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auch gegen einen Baum geprallt. Das Auto überschlug sich. Die beiden Insassen im Alter von 22 und 27 Jahren erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. In beiden Fällen wurde zur Klärung der Unfallursache jeweils ein Sachverständiger hinzugezogen.