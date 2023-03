Hallöchen!

Schönen guten Morgen da draußen und herzlich willkommen zum Morgenticker am Dienstag! Es ist kalt und klar - so klar, dass man selbst hier in Frankfurt viele Sterne am Himmel sieht; ich erkenne allerdings nur den Großen Wagen. In den Sternen steht auch, was der heutige Tag bringt. Ich fasse erstmal zusammen, was in der Nacht in Hessen los war und dann sehen wir weiter. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin. Sie können mir eine Mail schreiben, wenn Sie möchten.