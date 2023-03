Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist ganz gut, dass Sie mich hier nur lesen und nicht hören können, denn meine Stimme hat es leider ein bisschen erwischt. Aber genau für so einen Fall ist das Medium Morgenticker ja wirklich wie geschaffen. Ein Hoch auf das geschriebene Wort! Well, wir können dann eigentlich auch direkt loslegen und bis 10 Uhr gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Let's go!