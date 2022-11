Autofahrer stößt in Frankfurt mit U-Bahn zusammen

Ein heftiger Unfall ist gestern am späten Abend in Frankfurt passiert. An einem unbeschrankten Bahnübergang nahe der U-Bahnhaltestelle "Johanna-Tesch-Platz" stieß ein Autofahrer mit einer U-Bahn zusammen. Der Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt - und glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Insassen der U-Bahn passierte nichts. Das Auto wurde komplett zerstört, die U-Bahn beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer in der Kurve "Am Erlenbruch" in die Straße einbog und die U-Bahn übersah. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt werden.