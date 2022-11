Ehemaliger Lehrer wegen Missbrauchsverdachts angeklagt

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat beim Landgericht Fulda Anklage gegen einen 47 Jahre alten Mann unter anderem wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen erhoben. Das teilte die Behörde heute mit. Dem Angeschuldigten aus Göttingen werde vorgeworfen, in der Zeit von Januar 1998 bis Dezember 2021 an mehreren Orten in Nord- und Osthessen Kinder und Jugendliche zum Teil schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aus den USA auf den Weg gebracht. Der Mann war aufgefallen, weil er Kinderpornografie im Internet verbreitet haben soll.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten den Angaben zufolge Datenträger sichergestellt werden, die den Verdacht des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen gegen ihn begründeten. In diesem Zusammenhang werden dem früheren Lehrer insgesamt 99 Taten zur Last gelegt sowie weitere 15 Taten im Zusammenhang mit dem Besitz von Kinder- und Jugendpornographie. Der 47-Jährige befindet sich seit Januar 2022 in Untersuchungshaft. Das Landgericht Fulda hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Einen ausführlicheren Beitrag finden Sie hier.