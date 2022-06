Ein Toter und ein Vermisster nach Badeunfällen

Gestern gab es in Mittelhessen offenbar zwei folgenschwere Badeunfälle. Am Heisterberger Weiher bei Driedorf (Lahn-Dill) starb ein 22-Jähriger, der laut Polizei bei einer Feier in der Nacht noch einmal schwimmen gegangen war.

Am späten Abend wurde dann bekannt, dass es auch im Waldsee bei Mengerskirchen-Probbach (Limburg-Weilburg) vermutlich zu einem Badeunfall kam. Polizeiangaben zufolge war ein 79-Jähriger gegen 15.30 Uhr im See geschwommen. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der Mann unterging und verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Rettungstaucher des DLRG, Feuerwehr und Polizei suchten den See und das Ufer ab - bislang fanden sie allerdings nur das Handtuch des Vermissten. Heute soll die Suche fortgesetzt werden. Der See bleibt so lange gesperrt. Die Polizei bittet darum, den See heute zu meiden.