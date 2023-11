NFL in Frankfurt: Haben Sie das Spiel gesehen? 🏈

Gestern räumten die Kansas City Chiefs mit Superstar Mahomes den Sieg beim ersten von zwei NFL-Spielen in Frankfurt ab. Am kommenden Sonntag (12. November, 15.30 Uhr) geht es im Stadtwald weiter mit den New England Patriots gegen die Indianapolis Colts.

Warten Sie seit Wochen schon auf die Spiele - oder geht der Football-Hype komplett an Ihnen vorbei? Darum geht es in der Abstimmung des heutigen Morgens, gemessen am gestrigen Spiel.