A5-Auffahrt: Pkw kracht in Rettungswagen

An der Auffahrt zur A5 in Bensheim (Bergstraße) hat am gestern Abend ein Pkw einen Rettungswagen im Einsatz gerammt. Der Einsatzwagen fuhr mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot in die Kreuzung ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Durch den Zusammenstoß kippte der Rettungswagen auf die Seite. Der 58 Jahre alte Autofahrer sowie die Rettungswagenbesetzung, ein Mann und eine Frau im Alter von 22 Jahren, wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Patienten hatte der Rettungswagen nicht an Bord. An dem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Wegen der Bergungsarbeiten waren die B47 in Richtung Worms und die Auffahrt zur A5 in Richtung Frankfurt etwa zwei Stunden gesperrt.