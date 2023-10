Eintracht im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln

Glückslos für Eintracht Frankfurt: In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten die Hessen bei Viktoria Köln aus der dritten Liga an. Das hat die Auslosung am Abend ergeben. Das Los gezogen hatte Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi. Die Eintracht ist der einzige Verein aus Hessen, der noch im DFB-Pokal dabei ist. In der ersten Runde hatte das Team von Trainer Dino Toppmöller klar mit 7:0 beim 1. FC Lokomotive Leipzig gewonnen. Die nächste Runde des Pokals wird am 31. Oktober und am 1. November gespielt. Mehr dazu erfahren Sie hier.