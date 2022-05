Guten Morgen!

Guten Morgen liebe Sorgen, äääähhh, liebe Morgenticker-Gemeinde. Es ist Dienstag, es ist sechs Uhr, Sie wissen, was das bedeutet: Bis 10 Uhr, ob Sie möchten oder nicht, gibt es hier jetzt alles Wissenswerte aus Hessen. So kann der Morgen doch starten. Von daher blicken wir doch direkt auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Gehen wir es an!