Kind vor dem Ertrinken im Teich gerettet

Riesiges Glück hatte in Kind gestern in Alsfeld (Vogelsberg). Ein Stein hat den 10 Jahre alte Jungen vor dem Ertrinken gerettet. Laut Polizei war er am Nachmittag in den Erlenteich in der Nähe des Schwimmbads gestiegen, obwohl es nicht schwimmen konnte. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe dem Jungen das Wasser bis zum Kinn gestanden. Er konnte sich auf einen Stein im Teich stellen. Die Einsatzkräfte zogen ihn aus dem Wasser. Nach der Erstversorgung übergaben sie den unverletzten Jungen an seine Eltern.